Підприємства України за рік зменшили прибуток у 3,4 разу

Підприємства України, за винятком малих підприємств, банків і бюджетних установ, у 2013 році отримали 24,722 млрд грн прибутку до оподаткування, що в 3,4 разу нижче показника за 2012 рік (84,924 млрд грн), повідомляється на сайті Державної служби статистики України.