Підприємства України за рік зменшили прибуток у 3,4 разу
13:12, 14 квітня 2014Промисловість
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Підприємства України в 2013 році отримали 24,722 млрд грн прибутку до оподаткування.
Підприємства України знизили прибуток за рік
Підприємства України, за винятком малих підприємств, банків і бюджетних установ, у 2013 році отримали 24,722 млрд грн прибутку до оподаткування, що в 3,4 разу нижче показника за 2012 рік (84,924 млрд грн), повідомляється на сайті Державної служби статистики України.
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