Падіння гривні вдарило по автомобільному і туристичному ринках України

«У минулі роки у цей період була тенденція на ріст кількості замовлень. Через раннє бронювання отримували мінімум 20% від усіх замовлень протягом року. Цьогоріч маємо лише близько 3%», – розповів телеканалу ZIK директор туристичної фірми Cергій Кушнір.

Найбільше людей відлякує різкі коливання курсу гривні. Замість зекономити на ранньому бронюванні, клієнт втрачає у грошах.

«Для прикладу, вчора у момент бронювання курс становив 11, 45 грн. за долар. Натомість сьогодні, якщо підтвердиться заявка, курс уже підскочив до 12,40 грн. У результаті навіть на не дорогому турі клієнт втратить близько 500 гривень», – пояснила менеджер турфірми Анна Мельничук.

Відтак, як радить Сергій Кушнір, бажано проводити оплату путівки на 100% в першу добу здійснення замовлення.

Також минулого тижня різко виросли ціни на побутову техніку. Імпортні товари на цьому ринку займають 97%. Старі запаси закінчуються, тож підвищення вартості на 5-10% – це лише початок. За словами директора магазину побутової техніки Василя Федишина, лише на певну групу товарів ще утримуються ціни 2013 року за курсом 8 грн. за американський долар.

На автомобільному ринку рівень продаж впав до показників 15-річної давнини. В автосалонах – клієнтів практично нема. Порожні і склади. Вартість на нові авто зросла майже на 50%.

«На складі стараються викуповувати автомобілі наперед, а лише тоді, коли вже точно є клієнт на машину», – говорить керівник відділу продажів автомобілів Степан Кравець. – Також частково призупинили розмитнення автомобілів, адже в Україні скасували утилізаційний збір. Щоправда, закон ще не вступив у дію».

У свою чергу залежні від ліків люди – онкохворі, гіпертоніки – констатують підвищення цін на понад 30% не лише на імпортні ліки, а й вітчизняні, що виготовляються на іноземній сировині. Тим паче, коливання долара співпало із вступом у дію з 1 квітня Закону про оподаткування лікарських засобів.

«Аптечні заклади не можуть вплинути на ціни, це має робитися на рівні законопроектів, – стверджує директор Львівського обласного осередку Аптечної професійної асоціації України Олена Команярська. – Так, із 1 квітня було впроваджене стягнення ПДВ на лікарські засоби».

Аптекарі запевняють, що не знають, як оцінювати захищенні групи ліків за нинішніх обставин. Аби полегшити життя українцям, вони пропонують свої законодавчі ініціативи.

«Серед варіантів – звільнення від ПДВ рецептурних і так званих госпітальних препаратів. Окрім того, стягнення ПДВ стосується і виробів медичного призначення, а це можуть бути як засоби гігієни, так і життєво необхідні засоби для інвалідів. Тут також варто розібратися», – розповіла Олена Команярська.

Зазначимо, що зараз маємо уже третє таке різке знецінення української валюти за часи незалежності України. Останні прогнози – долар зросте до 15 гривень, а по цьому Нацбанк знизить його до позначки 10-11 гривень. Однак зважаючи на попередній досвід, ціни на товари кардинально не знизяться.