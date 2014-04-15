У Росії заговорили про підземні води на півночі Криму

Мінбуд РФ для вирішення проблеми з водопостачанням Криму, поряд з прокладанням водопроводу через Керченську протоку, розглядає варіант розробки родовищ підземних вод на півночі півострова. Про це повідомив в інтерв'ю ИТАР-ТАСС міністр будівництва та житлово-комунального господарства Михайло Мень.

"В якості можливих альтернативних варіантів водопостачання можуть бути будівництво водопроводу з території Кубані через Керченську протоку або розробка родовищ підземних прісних вод в Джанкойському та Нижньогірському районах", - сказав він. За словами Меня, такий висновок був зроблений після проведення попередньої оцінки міністерством стану водопостачання Криму.

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Міністр нагадав, що за кількістю місцевих водних ресурсів (річкові та підземні води) Крим належав до найменш забезпечених регіонів колишнього СРСР. "Особливістю водозабезпечення Криму є його залежність від Північно - Кримського каналу, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Канал був побудований у 60-х роках, обладнання не оновлювалося, пропускна здатність знижена майже в три рази", - вважає Мень.

Серед усіх складнощів, які можуть виникнути у Криму по лінії Мінбуду, "найбільш актуальним є питання забезпечення водопостачання на території Криму і Севастополя", вважає глава міністерства.

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Водопостачання Криму залежить від зовнішнього джерела - по Північно-Кримському каналу вода поставляється з території України. Знос каналу досягає 80%, стверджують в Росії. Зношеність системи водопостачання на самому півострові перевищує 60%, в результаті втрати води можуть становити майже 50%, говорив наприкінці березня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.