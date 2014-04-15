Держкомпанія «Надра України» закінчила рік зі збитком 13,6 млн гривень

Національна акціонерна компанія «Надра України» в 2013 році отримала чистий збиток у 13,584 млн грн, в той час як 2012 рік компанія закінчила з чистим прибутком в 12,11 млн грн, йдеться у звіті компанії.

Згідно з документом, чистий дохід компанії за минулий рік скоротився порівняно з 2012 роком до 219,072 млн грн з 358,346 млн грн.

Валовий прибуток в 2013 році скоротився порівняно з 2012 роком до 29,433 млн грн з 57,384 млн грн.

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Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до Указу Президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

