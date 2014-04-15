"Кримський титан" Фірташа може бути зупинено

ЗАТ "Кримський титан", що входить в Group DF українського бізнесмена Дмитра Фірташа, може бути зупинено в разі припинення поставок сировини з Дніпропетровської і Житомирської областей. Про це повідомляється в проекті доповіді уповноваженого президента РФ по захисту прав підприємців Бориса Титова президенту Росії Володимиру Путіну, передає ИТАР-ТАСС.

Читайте такожУ США пред'явили звинувачення ФірташуОсновними постачальниками сировини - ільменітового концентрату для "Кримського титану" є Іршанський ГЗК у Житомирській області та Вільногірський ГМК Дніпропетровської області.

Кримський титан, розташований в Армянську, є найбільшим у Східній Європі виробником двоокису титану, який використовується для виготовлення лакофарбової продукції, пластмас, каучуку, гуми, паперу та інших виробів. Встановлена потужність заводу дозволяє випускати 80 тис. тонн в рік діоксиду титану, на підприємстві працює близько 4,9 тис. осіб.

Читайте такожСуд Таджикистану конфіскував у Фірташа підприємство "Гулистон"Близько 80% продукції "Кримського титану" експортується на Захід. Продажі здійснюються більш ніж в 60 країн, у тому числі Китай, Південну Корею, Тайвань, Сінгапур, а також Туреччину, Італію, Німеччину, Іран, Бразилію, Канаду і Мексику.

"Кримський титан" займає близько 30% російського ринку діоксиду титану, повідомляє компанія на своєму сайті.

На півострові, в Красноперекопську, знаходиться інший великий актив Фірташа - "Кримський содовий завод", на який припадає близько 2% світового випуску кальцинованої соди.

"Кримський титан" і "Кримський содовий завод" є провідними хімічними підприємствами України.

У проекті доповіді наголошується, що хімічна промисловість півострова забезпечує 13,2% від усього промислового виробництва.