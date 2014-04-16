«Запоріжсталь» вперше за два роки отримала прибуток

Одне з найбільших металургійних підприємств України комбінат «Запоріжсталь», що входить в гірничо-металургійну групу "Метінвест", в 2013 році за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) отримала чистий прибуток у розмірі 8 млн грн, тоді як за підсумками 2012 року чистий збиток склав 1,6 млрд грн, повідомляє прес-служба підприємства.

Згідно з повідомленням, виручка комбінату від реалізації продукції в 2013 році скоротилася порівняно з 2012 роком на 13% - до 13,579 млрд грн з 15,560 млрд грн.

Як відзначають в компанії, рентабельність комбінату по EBITDA в 2013 році склала 9,1%, сам же показник - 1,239 млрд грн, в той час як у 2012 році він був негативним і становив 0,818 млрд грн.

«Незважаючи на нестабільну ситуацію на світових ринках, ми зберегли обсяги виробництва, досягли істотного прогресу в реалізації інвестиційних проектів і змогли завершити 2013 рік з помітним зростанням за ключовими фінансовими показниками. Наша стратегія базується на підвищенні ефективності виробництва, скороченні споживання енергоресурсів та технічному зміцненні нашої конкурентоспроможності»,- цитує прес-служба генерального директора МК «Запоріжсталь» Ростислава Шурму.

Читайте такожУкраїнська металургія: в очікуванні кращих часів

Довідка УНІАН. ПАТ «Запоріжсталь» працює на ринках чавуну, слябів, гарячекатаних штаб рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного та ін. Займає монопольне становище на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, білої жерсті, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.

30 липня 2012 року Metinvest B.V., материнська компанія однойменної міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи «Метінвест», викупила у бізнес-групи «Індустріал» контрольний пакет акцій комбінату «Запоріжсталь».

В результаті двох етапів операції «Метінвест» разом з групою інвесторів став власником 50,0032% акцій комбінату «Запоріжсталь» (у «Метінвесту» - 49,032%, група інвесторів - 1%), а також що раніше належали групі «Індустріал» акцій у цілому ряді інших гірничо-металургійних підприємств.

2011 рік підприємство завершило з чистим збитком 124,1 млн грн, тоді як в 2010 році чистий прибуток становив 241,2 млн грн.