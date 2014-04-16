Металургія Донбасу може понести втрати у разі входження до складу РФ або створення республіки

Металургія Донецької і Луганської областей може зазнати значних фінансових втрат у разі приєднання її до Росії або ж створення окремої республіки, чого зараз у регіоні добиваються озброєні проросійські активісти, контрольовані російськими спецслужбами.

Про це в коментарі УНІАН повідомив заступник начальника відділу чорної металургії держпідприємства «Держзовнішінформ» Віталій Постоленко.

«Це (витримати конкуренцію - УНІАН) зробити буде дуже складно, тому що Росія не просто зміцнює свої позиції на внутрішньому ринку, а ще й активно запускає нові потужності, будує нові заводи... Це буде однією з головних проблем, якщо так станеться», - сказав Постоленко.

При цьому він відзначив, що у разі від'єднання Донбасу меткомбінатам доведеться переглядати систему логістики, яка була орієнтована на стабільну ситуацію в Україні, що спричинить додаткові труднощі для металургів.

«Всі ланцюжки поставок від сировини до готової продукції прораховувалися з урахуванням ситуації, що була донині. Тобто потрібно буде змінювати повністю все - і постачання сировини, і енергоносії, і робочий цикл», - вважає експерт.

Він відзначив, що підприємства можуть виграти на поставках дешевшого газу і енергоносіїв, проте це нівелюється необхідністю придбання російської сировини для металургії, яка знаходиться на значно більшій відстані, ніж в Україні.

Крім того, Постоленко повідомив, що, теоретично, при входженні Донбасу до складу Росії Європейський Союз може не визнати цю територію, після чого вживе заходів щодо заборони експорту товарів із регіону в ЄС.

«Теоретично, звичайно, якщо будуть такі санкції, то це буде істотним ударом по експорту», - сказав Постоленко.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Донецьку проросійські мітингувальники штурмом захопили будівлю облдержадміністрації, вимагаючи негайного скликання позачергової сесії облради і ухвалення депутатами рішення про проведення в регіоні референдуму про приєднання до Росії.

Пізніше озброєні бойовики, контрольовані російськими спецслужбами, почали провокувати зіткнення в інших містах на сході України і захоплювати адміністративні будівлі.

При цьому власник найбільшої в Україні холдингової компанії «СКМ» Рінат Ахметов, який контролює більшість меткомбінатів на сході та інші підприємства в країні, заявив, що єдиним шляхом виходу з кризи, що склалася на сході України, є переговори, а також наголосив, що завжди виступав за сильну, незалежну і цілісну Україну.