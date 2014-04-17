Спад промвиробництва в березні прискорився майже до 7%

Спад промислового виробництва в Україні в березні 2014 року порівняно з березнем 2013 року прискорився до 6,8% з 3,7%, зафіксованих у лютому 2014 року порівняно з лютим 2013 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в березні порівняно з лютим 2014 року зафіксовано зростання промвиробництва на 7,4%, тоді як у лютому порівняно з січнем було зафіксовано зростання лише на 0,3%.

У січні-березні поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого року спад промвиробництва прискорився до 5% з 4,2%, зафіксованих у січні-лютому.

Зростання виробництва в березні 2014 року порівняно з березнем 2013 року зафіксоване лише у виробництві фармацевтичних продуктів — на 1,8%.

Решта галузей за зазначений період показали падіння, причому найбільший спад зафіксований у машинобудуванні - на 17,4%, а також у металургійному виробництві - на 11,1%, видобутку вугілля — на 9,9%, поставках електроенергії та газу — на 8,3%, виробництві коксу й продуктів нафтопереробки — на 6,6%, виробництві меблів — на 5,5%.

Як повідомляв УНІАН, спад промвиробництва в Україні в лютому 2014 року в річному виразі становив 3,7%, порівняно з попереднім місяцем було зафіксовано зростання на 0,3%, у січні-лютому порівняно з аналогічним періодом минулого року - спад на 4,2%.

За підсумками 2013 року спад промвиробництва становив 0,5%, 2012 року — також 0,5%, тоді як у 2011 році промвиробництва в Україні зросло на 7,6%.