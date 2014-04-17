Міністерство тимчасово відмовилося від квотування імпорту коксівного вугілля

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України тимчасово відмовилося від рішення ввести квотування імпорту коксівного вугілля, після того як металурги домовилися про подальше виконання зобов'язань щодо закупівлі вугілля у державних шахт.

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Про це повідомив на прес-конференції генеральний директор асоціації «Укркокс» Анатолій Старовойт.

«Металурги і вугільники домовилися про те, що два місяці план закупівлі державного вугілля буде виконуватися», - сказав Старовойт.

Він також повідомив, що в першому кварталі металурги навіть перевиконали план обов'язкових закупівель коксівного вугілля у держшахт. «Треба було взяти 1 млн тонн у держшахт, ми взяли понад 1,1 млн», - сказав глава «Укркоксу».

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При цьому він зазначив, що лобіювало повернення до квотування імпорту коксівного вугілля, держпідприємство «Вугілля України». «У нас є держпідприємство «Вугілля України», яке продає це вугілля, і воно лобіює цей інтерес», - сказав Старовойт.

За його словами, для української металургії питання імпорту якісного коксівного вугілля є дуже важливим, оскільки воно має меншу сірковість, ніж українське.



«На запасах Донбасу лише три шахти можуть забезпечити вугіллям коксовиків, щоб одержати необхідну кількість коксу. Але з цього вугілля можна одержати лише 3,5 млн тонн, а наші потреби – 13-14 млн тонн на рік», - зазначив Старовойт.

Він відзначив, що імпортне коксівне вугілля дозволяє виробити якісний кокс, який металурги використовують через пиловугільне вдування в доменні печі при виплавці чавуну. За рахунок цієї технології металурги використовують меншу кількість природного газу, що дозволяє значно скоротити залежність від дорогого для виробництва російського газу.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Міненерговугілля озвучило намір повернути діючу минулого року квоту на імпорт коксівного вугілля до кінця 2014 року обсягом 10,7 млн тонн зважаючи на нарощування його запасів на державних шахтах країни.

У квітні 2013 року Кабінет міністрів ввів квоту на імпорт коксівного вугілля обсягом 10,2 млн тонн на 2013 рік. Крім того, Кабмін заборонив імпорт коксу й напівкоксу, а також роторного вугілля. Тодішній міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький пояснював встановлення квот на імпорт коксівного вугілля необхідністю захистити інтереси вітчизняного виробника.

Кабінет міністрів 5 листопада 2013 року збільшив квоти на безмитний імпорт коксу на 90 тис. тонн - до 300 тис. тонн, коксівного вугілля - на 1 млн тонн, до 11,2 млн тонн.

На 2014 рік уряд не встановив ліцензування й квотування імпорту вугілля й коксу, при цьому вітчизняні металурги зобов'язалися купувати частину необхідного у виробництві вугілля й коксу у вітчизняних підприємств.

Згідно з даними об'єднання «Металургпром», загальне надходження коксу з урахуванням імпортних поставок на метпідприємства в 2013 році становило 14,3 млн тонн, що на 3% менше, ніж у 2012 році.

Довідка УНІАН. ДП «Вугілля України» є оператором оптового ринку вугільної продукції й здійснює продаж практично всього вугілля, видобутого на вугільних підприємствах, що знаходяться в управлінні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

*** Коксівне вугілля - основний вид палива, який використовується у виробництві металургійної продукції та енергетиці.

