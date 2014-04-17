Металургія й вугілля Донбасу Росії не потрібні - експерт

Металургійна та вугільна промисловість Донецької та Луганської областей прийде в занепад у разі входження зазначених територій до складу Росії, чого зараз на Донбасі домагаються збройні диверсанти, що контролюються російськими спецслужбами.

Про це УНІАН повідомив директор держпідприємства «Укрпромзовнішекспертиза» Володимир Власюк.

«Реально, ні металургія Донбасу, ні вугілля Донбасу Росії не потрібні», - сказав Власюк.

За його словами, в Росії багато великих металургійних компаній, меткомбінати яких більш розвинені й модернізовані, ніж українські. Це компанія «Северсталь», яка, до речі, вклала з початку 2000 року близько 30 млрд дол. для модернізації свого виробництва, а також група компаній «Мечел», «Металоінвест», «Євраз Холдинг», електрометалургійні виробництва.

Крім того, у разі приєднання до Росії, всі шахти Донбасу будуть зупинені через велику собівартість видобутого вугілля. Це пов'язано з тим, що в Росії є багато вугільних басейнів, де вугілля добувають відкритим методом, а за рахунок цього воно значно дешевше, ніж видобуте на шахтах.

«Їм не потрібен наше вугілля і наш Донбас, тому що на східному Донбасі в Ростовській області (Росія - УНІАН) тільки кілька шахт ще якось працюють, якими володіють, до речі, наші, а решта всі закриті», - зазначив експерт.

Він нагадав, що українські шахти є дотаційними, а для Росії їх підтримання є економічно невигідним.

«Тому перспективи економічної там (у Росії для Донбасу - УНІАН) немає ніякої. Тільки прикро, якщо зіграють на цих настроях (людей - УНІАН), а потім кинуть», - резюмував Власюк.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Донецьку проросійські мітингувальники штурмом захопили будівлю облдержадміністрації, вимагаючи негайного скликання позачергової сесії облради і прийняття депутатами рішення про проведення в регіоні референдуму про приєднання до Росії.

Пізніше озброєні бойовики, контролюються російськими спецслужбами, почали провокувати зіткнення в інших містах на сході України і захоплювати адміністративні будівлі.

Вранці 16 квітня озброєні люди захопили Донецька міськрада. За словами керівника прес-служби донецької міськради, до будівлі зайшли озброєні люди в масках, більше 30 людей, які розташувалися на всіх поверхах. Загарбники сказали, що представляють громадську організацію «Оплот» і висунули свої вимоги. Серед них - проведення місцевого референдуму 11 травня, але для цього вони вимагають, щоб Верховна Рада ухвалила відповідні закони для того, щоб місцевий референдум був легітимним.