Експерт: Програма відродження "оборонки" допоможе вирішити проблему зайнятості в столичному регіоні

Це допоможе не тільки наповнити бюджет, але й вирішити проблему зайнятості населення. Таку точку зору висловив керівник Інституту медіа-моделювання та політико-економічного аналізу «Перспектива» Євген Черненко.

За словами експерта, зарубіжні кредити, на які сьогодні розраховує український уряд, безумовно, потрібні. Але це «швидка допомога» для нашої економіки, яка перебуває в критичному стані. А для її «одужання» необхідно вишукувати внутрішні ресурси і в першу чергу ставити на виробництво.

«Темпи економічного розвитку будь-якої країни безпосередньо пов'язані з розвитком виробництва, промисловості. У нас же виробництво падає. Відповідно падає економіка. Переломити цю тенденцію можна, якщо якнайскоріше зайнятися проблемами вітчизняної промисловості. Потрібні держпрограми, потрібні кредитні кошти для промислових підприємств - і потрібні ініціативні люди, які розуміють важливість проблеми і готові її вирішувати.

Скажімо, Віталій Кличко заявив про важлиість розвитку підприємств військово-промислового комплексу. Якщо ініціатива Кличка буде підтримана, якщо буде ухвалена програма розвитку підприємств оборонної промисловості, це дасть потужний поштовх розвитку економіки всієї країни», – сказав експерт.

«І важливо, що ці поліпшення першими відчують на собі люди. Будуть держзамовлення – будуть нові робочі місця, будуть хороші зарплати, буде реальне підвищення рівня життя людей із технічними спеціальностями, які довгий час відчували себе в Києві незатребуваними. Люди сплачуватимуть податки в бюджет – з'являться кошти на зарплати бюджетникам, на інші першочергові проблеми міста і країни», – додав Євген Черненко.

Як повідомлялося, лідер партії УДАР Віталій Кличко виступив за відновлення підприємств ВПК столиці. За його словами, держава повинна ухвалити програму відновлення столичних заводів і забезпечити їх державним замовленням. Лідер УДАРу наголосив, що йдеться про столичні підприємства ВПК, «які можливо і доцільно з урахуванням національних інтересів відродити».