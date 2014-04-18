«Севморзавод» заперечує отримання російських замовлень на $139 млн

Севастопольський морський завод, стратегічним інвестором якого є народний депутат України Петро Порошенко, заперечує отримання замовлень від Міністерства оборони Російської Федерації на 139 млн дол.

Про це йдеться в повідомленні заводу.

«Обсяг замовлення зазвичай формується і затверджується наприкінці попереднього року. Для того, щоб виконувати замовлення Міністерства оборони РФ, підприємствам потрібно мати спеціальні дозвільні документи в межах оборонного замовлення міністерства. Слід зазначити, що ВАТ «Севморзавод» не має дозвільних документів на проведення ремонтних робіт Чорноморського флоту РФ, тому не може їх здійснювати або отримувати замовлення на їх виконання від Міністерства оборони РФ», - йдеться в повідомленні.

На підприємстві зазначили, що зараз у Севастополі працює Федеральне державне унітарне підприємство «13-й завод», яке належить Міністерству оборони РФ і займається виключно ремонтом, але не суднобудуванням.

«Саме це підприємство і є єдиним виконавцем усіх замовлень на ремонт кораблів і човнів Чорноморського флоту РФ», - наголошується в повідомленні.

«До того ж, на сьогоднішній день статус усіх підприємств у Криму, які перебувають в юрисдикції України, не є остаточно врегульованим. Без відповідної реєстрації жодне з таких підприємств не має можливості отримати ліцензію на роботу в межах держзамовлення РФ, зокрема, отримати замовлення від Міністерства оборони РФ», - наголошується в повідомленні.

Довідка УНІАН. 17 квітня президент РФ Володимир Путін у ході прямої лінії заявив, що Міністерство оборони Росії в рамках фінансової підтримки Криму розмістило замовлення на одній з кораблебудівних верфей у Севастополі на загальну суму близько 139 млн дол. При цьому Путін не назвав конкретне підприємство. Поза тим, ряд ЗМІ зробили припущення, що єдиним підприємством Севастополя, де могло бути розміщене замовлення Міністерства оборони РФ, є «Севморзавод», стратегічним інвестором якого виступає Петро Порошенко.