Медведєв обіцяє підтримку російським підприємствам, залежним від України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав під час виступу в Держдумі.

«Окремі сектори машинобудування, які залежать від міжнародної кооперації з підприємствами України, по цій лінії одержать від уряду додаткову підтримку», - сказав Медведєв.

При цьому він запевнив, що обороноздатність Росії не постраждає.

«Чи можуть постраждати наша оборона і безпека (від введення Заходом санкцій проти РФ - УНІАН)? Вони не постраждають. Оборонний сектор завжди був нашою національною гордістю. За останні роки, після довгого і важкого періоду, оборонна промисловість встала на ноги, і ми не допустимо, щоб вона постраждала у результаті чиїхось недружніх дій», - сказав Медведєв.

За його словами, вже зараз Росія не залежить від імпорту при виробництві багатьох видів військової продукції. Медведєв заявив, що здатність РФ робити якісну і нову зброю не викликає сумніву, і Росія посідає друге місце у світі за обсягами експорту озброєнь.

«Ми маємо намір посилювати свої позиції на світовому ринку озброєнь не лише за рахунок встановлення тісніших зв'язків з нашими традиційними партнерами – Індією, Китаєм, а й за рахунок налагодження нових коопераційних і торгових зв'язків з Латинською Америкою, з Африкою», - сказав він.

Також Медведєв висловив сподівання, що у країнах Заходу «запанує здоровий глузд або прагматичний розрахунок», щоб не згортати співпрацю у науці з РФ через загострення відносин на тлі ситуації в Україні.

Читайте такожСенатори закликають Обаму посилити санкції проти Росії

«У нас великий обсяг співпраці з дослідницькими організаціями, зокрема західних країн. І штучні обмеження однаково негативно позначаться на всіх учасниках науково-технічної інтеграції. Про це маємо пам'ятати не тільки ми, а й наші партнери. Ми сподіваємося, що у них, в усякому разі у політичних колах – наукові кола, звичайно, не хочуть нічого рвати - запанує здоровий глузд або хоча б елементарний прагматичний розрахунок», - заявив Медведєв.

Він нагадав, що Росія – повноправний член світової наукової спільноти, який робить свій інтелектуальний внесок і фінансує низку міжнародних проектів.

«Наука інтернаціональна за своєю природою. У неї немає і не може бути меж. І наші вчені давно усвідомили користь багатосторонньої наукової кооперації і взаємних обмінів. Мають унікальний досвід спільних досліджень», - сказав він.

Медведєв додав, що фінансування російської науки, на відміну від 90-х років, постійно нарощується.