Україна зберегла 10-е місце в рейтингу світових виробників сталі

Українські металурги в березні 2014 року порівняно з березнем минулого року скоротили виробництво сталі на 7,7% - до 2,650 млн тонн, зберігши при цьому десяте місце у списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association, WSA).

За підсумками січня-березня Україна також зберегла в світовому рейтингу виробників сталі десяту сходинку з показником 7,533 млн тонн. Порівняно з аналогічним періодом 2013 року виробництво сталі в країні скоротилося на 10,1%.

Згідно з повідомленням, за підсумками березня ц.р. лідерство в рейтингу світових виробників сталі зберіг Китай з показником 70,250 млн тонн (зростання на 2,2% до березня 2013 року).

Далі країни першої десятки рейтингу розташувалися в наступному порядку: Японія (9,729 млн тонн, +2,9%), США (7,405 млн тонн, +0,9%), Індія (7,250 млн тонн, +3,9%), Південна Корея (6,127 млн тонн, +8%), Росія (6,028 млн тонн, +1,3%), Німеччина (4,045 млн тонн, +6,1%), Бразилія (2,890 млн тонн, +1,5%) і Туреччина (2,845 млн тонн, -4,3%).

Загалом у березні 2014 року порівняно з березнем минулого року 65 країн, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі на 2,7% - до 141,3 млн тонн.

У звіті асоціації за 1-й квартал 2014 року позиції лідера також продовжує утримувати Китай - 202,7 млн тонн (зростання порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 2,4%). Далі слідують: Японія (27,6 млн тонн, +3,5%), США (21,5 млн тонн, +0,1%), Індія (20,8 млн тонн, +1,6%), Південна Корея (17,4 млн тонн, +5,2%), Росія (17,2 млн тонн, +0,4%), Німеччина (11,3 млн тонн, +4,3%), Туреччина (8,4 млн тонн, -0,5%) і Бразилія (8,2 млн тонн, +0,4%).

У січні-березні 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року 65 країн, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі в цілому на 2,5% - до 405,7 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, українські металурги за підсумками 2013 року скоротили виробництво сталі на 0,5% порівняно з 2012 роком - до 32,824 млн тонн, зберігши при цьому десяте місце у списку світових виробників цієї продукції.

Згідно з даними Державної служби статистики, за підсумками 2013 року в Україні виробництво сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, зменшилось на 6,1% порівняно з 2012 роком - до 16,066 млн тонн. Також за цей період було вироблено 17,104 млн тонн сталевих напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, що на 4,4% більше показника за 2012 рік.