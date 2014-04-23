Головою наглядової ради Херсонського суднозаводу стала кіпрська Denaxiol Trading Ltd.

Акціонери великого українського суднобудівного підприємства «Херсонський суднобудівний завод» (ХСЗ), що входить до складу компанії «Смарт-холдинг», на зборах 18 квітня 2014 року прийняли рішення звільнити з посади голови наглядової ради Павла Константинова і призначити замість нього кіпрську компанію Denaxiol Trading Ltd.

Про це йдеться в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, Константинов займав посаду голови наглядової ради підприємства три роки. Вищевказана кіпрська компанія володіє 9,98% акцій компанії.

Як повідомляв УНІАН, Херсонський суднобудівний завод в 2013 році отримав 53,37 млн грн чистого збитку проти 12,31 млн грн чистого прибутку в 2012 році.

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Довідка УНІАН. Херсонський суднобудівний завод спеціалізується на ремонті, модернізації та будівництві судів, зокрема, танкерів дедвейтом до 30 тис. тонн, суден постачання льодового класу, рудовозів, контейнеровозів, суховантажів багатоцільового призначення, бурових судів з глибиною буріння до 6,5 км.

Завод входить до складу суднобудівного холдингу Smart Maritime Group (Україна), який заснований в 2009 році для управління морегосподарськими активами «Смарт-холдингу».

SMG об'єднує два найбільших суднобудівних підприємства України - Чорноморський суднобудівний завод і Херсонський суднобудівний завод.

Група компаній «Смарт-холдинг», підконтрольна українському бізнесменові Вадиму Новинському.