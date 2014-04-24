«Антонов» скоротив чистий прибуток на 44,5%

Виробник літаків державне підприємство «Антонов» (Київ) у січні-березні 2014 року скоротило чистий прибуток на 44,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 43,374 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, розміщеному на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, чистий дохід від реалізації продукції підприємства в січні-березні 2014 року скоротився вдвічі - до 449,418 млн грн, а валовий прибуток - на 32%, до 159,779 млн грн з 235,279 млн грн роком раніше.

Собівартість реалізованої продукції підприємства в I кварталі скоротилася майже у 2,5 рази - до 289,639 млн грн з 713,589 млн грн за аналогічний період 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, держпідприємство «Антонов» у 2013 році скоротило чистий прибуток на 1% порівняно з 2012 роком - до 39 млн грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» створено шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) в липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменовано в ДП «Антонов».

Серед розробок ДП «Антонов» - літаки Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

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Основними підрозділами ДП «Антонов» є дослідно-конструкторське бюро з проектування, перспективних і експериментальних досліджень, сертифікації, супроводу серійного виробництва й експлуатації; дослідне виробництво, основним завданням якого є виготовлення експериментальних зразків авіаційної техніки; льотно-випробувальна і доводочна база, що призначена для проведення льотних випробувань, доопрацювання та сертифікації літаків, а також для навчання льотного та технічного персоналу; служби провідних фахівців із проектів.

До складу ДП «Антонов» також входять авіатранспортний підрозділ - національний авіаперевізник авіакомпанія «Авіалінії Антонова», яка забезпечує доставку вантажів по всьому світу, і філія «Серійний завод «Антонов», де налагоджено серійне виробництво літаків «Антонов».