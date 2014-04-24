Алчевський меткомбінат в I кварталі збільшив збиток у 35 разів

Одне з найстаріших підприємств південного сходу України - Алчевський металургійний комбінат (АМК), що входить до складу корпорації «Індустріальний союз Донбасу», в січні-березні 2014 року збільшив чистий збиток в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року в 35 разів - до 7,641 млрд грн з 0,217 млрд грн.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, складеному за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Згідно з документом, чистий дохід комбінату від реалізації продукції за перші три місяці поточного року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року до 5,266 млрд грн з 3,678 млрд грн.

Валовий прибуток підприємства за звітний період збільшився до 379,574 млн грн з 7,639 млн грн у минулому році.

Крім цього, непогашений збиток станом на 31 березня 2014 року склав 12,565 млрд грн. Збиток від іншої діяльності підприємства в січні-березні 2014 року склав 8,032 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Алчевський металургійний комбінат у січні-березні 2014 року збільшив виробництво металопрокату на 1,5% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 1,0 млн тонн.

Комбінат в 2013 році збільшив чистий збиток на 69% в порівнянні з 2012 роком - до 1,736 млрд грн з 1,028 млрд грн.

Алчевський металургійний комбінат (Луганська обл.) був побудований в 1896 році банкіром і промисловцем Олексієм Алчевським.

Металургійний комбінат поставляє свою продукцію більш ніж у 60 країн світу. Алчевська сталь широко використовується в суднобудуванні, атомному і хімічному машинобудуванні, для виробництва газопроводів, локомотивів, тракторів, кріплень гірничих виробок і т. д.

Алчевський металургійний комбінат, а також Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського і Дніпропетровський трубний завод входять до складу корпорації "Індустріальний союз Донбасу".

З виробничою потужністю понад 10 млн тонн сталі на рік металургійна група корпорації входить в трійку лідерів сталеливарної промисловості України, а також займає 33-те місце серед найбільших металургійних компаній світу.

У грудні 2009 року ІСД продала 50% плюс 2 акції своїх металургійних активів групі російських інвесторів.