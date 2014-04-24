Україна почала підготовку до проведення конгресу виробників феросплавів

Про це повідомив виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА Сергій Кудрявцев на науково-технічній конференції виробників феросплавів, яка проходить у Києві.

«Право проведення в 2015 році конгресу ІНФАКОН в Україні свідчить про міжнародний авторитет та всесвітнє визнання нашої країни як феросплавної держави... На сьогоднішній день вже ведуться підготовчі роботи. Конгрес розпочнеться 31 травня 2015 року і триватиме до 5 червня», - сказав Кудрявцев.

За його словами, вже вибрані готелі, де будуть заселені міжнародні представники та учасники конгресу.

Він також повідомив про плани ознайомити іноземних делегатів з технологіями і виробництвом двох українських заводів феросплавів, а також з особливостями виробництва хрому на підприємстві в Туреччині.

«Опрацьовані і підтверджені можливості організації технічних турів для делегатів конгресу на Нікопольський завод феросплавів і Побузький феронікелевий комбінат. Ми також розглядаємо можливість туру на турецьке підприємство з виробництва хрому», - сказав Кудрявцев.

Він додав, що запрацював і сайт конгресу ІНФАКОН-14, де кожен бажаючий може знайти інформацію про майбутній захід і проведену роботу щодо його організації.

«Ми постійно працюємо над його змістом і актуалізуємо інформацію», - додав Кудрявцев.

Присутній на конференції директор «Хіміко-металургійного інституту ім. Абишева» (Казахстан) Манат Толімбеков повідомив, що українські представники феросплавної галузі допомагали в організації ІНФАКОНУ-13 в Алмати (Казахстан), і він радий, що 14 конгрес буде проходити саме в Україні.

"Я думаю, що все буде нормально, тим більше Україна - велика країна. Київ дуже красиве місто, так що всі умови для проведення конгресу є", - сказав Толімбеков, додавши, що організатори конгресу з Казахстану будуть допомагати Україні у проведенні міжнародного конгресу на високому рівні.

«Усі матеріали ми передали і будемо ділитися досвідом», - підкреслив Толімбеков.

Довідка УНІАН. Виробництвом феросплавів в Україні займаються Нікопольський, Запорізький, Стахановський феросплавні заводи і Побузький феронікелевий комбінат. Ця продукція експортується в країни СНД, ЄС, Азії, Африки.

Міжнародні конгреси ІНФАКОН проводяться з 1974 року. Вони є найбільш авторитетними форумами фахівців феросплавної промисловості, що дозволяють оцінити рівень техніки і технології в процесах феросплавних переділів, визначити перспективні напрями розвитку галузі в цілому, окремих виробників зокрема, отримати найбільш повну і актуальну технічну та технологічну інформацію, включаючи дані про новітні розробки в сферах технологічного обладнання, эелектропечобудування, шлакопереробки, газоочистки, енергоефективності.

В ІНФАКОНІ беруть участь країни ЄС, Казахстан, Норвегія, Туреччина, Україна, Фінляндія та країни Південної Африки.