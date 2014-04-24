Експорт продукції чорної металургії до Росії впав на 31%

Про це повідомив начальник відділу аналізу ринків чорної металургії Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків Олександр Шейко на прес-конференції.

Фізичні обсяги поставок металопродукції залишилися на минулорічному рівні.

Основну частину експорту в І кварталі поточного року становили напівфабрикати - 1,3 млрд дол., що на 2,1% менше, ніж за аналогічний період 2013 року. Основну частину імпорту за вказаний період склав плоский прокат - 184,3 млн дол., що на 31,4% менше, ніж роком раніше.

При цьому експерт відзначив зміну структури експорту української чорної металургії. Зокрема, за перші три місяці 2014 року обсяг експорту металургійної сировини збільшився на 33,7% - до 495,5 млн дол., в той час, як експорт довгомірного прокату знизився майже на третину - до 651,9 млн дол.

За даними Держзовнішінформу, експорт продукції чорної металургії в Росію, на ринки якої поставлялася 12%, у першому кварталі поточного року впав на 31,1% - до 565 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2013 року скоротила експорт чорних металів у грошовому вираженні на 6,4% в порівнянні з 2012 роком - до 14,3 млрд дол., при цьому їх частка в експорті країни становить 22,6%. Імпорт чорних металів скоротився на 3,1% - до 2,230 млрд дол.

На початку березня експерти «Держзовнішінформу» прогнозували, що металургія в 2014 році може скоротити виручку від експорту чорних металів і металопродукції на 10% - до 12,9 млрд дол., при цьому також знизиться експорт продукції в фізичному вираженні на 10% - до 23,9 млн тонн.

Довідка УНІАН. «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків (Держзовнішінформ) - провідний інформаційно-аналітичний та експертний центр України у сфері зовнішньої торгівлі, створений Міністерством зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України у 1996 році.