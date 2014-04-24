Українські феросплавні підприємства значно збільшили виробництво

Українські феросплавні підприємства в січні-березні 2014 року значно збільшили виробництво продукції порівняно з аналогічним періодом минулого року, завдяки підписанню меморандуму з урядом про надання економічно обґрунтованої ціни на електроенергію для феросплавних заводів в кінці 2013 року.

Про це повідомив віце-президент асоціації "Укрмет" Сергій Грищенко на науково-технічній конференції виробників феросплавів, яка проходить у Києві.

«Підписання меморандуму та стабілізація цінових параметрів дозволили нашим підприємствам нормально відпрацювати перший квартал, і, грубо кажучи, наполовину збільшився обсяг виробництва порівняно з І кварталом минулого року», - сказав Грищенко.

Раніше Українська асоціація виробників феросплавів (УкрФА) повідомляла, що українські феросплавні заводи в січні-березні 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року збільшили обсяг виробництва продукції на 42,1% - до 260,1 тис. тонн.

Грищенко зазначив, що приріст виробництва феросплавів зумовлений також порівняно низькою базою 1-го кварталу минулого року. Це пов'язано з тим, що в цей період Запорізький і Стахановський заводи феросплавів простоювали через високу ціну на електроенергію, але вже з березня відновили виробництво.

Він повідомив, що встановлення обґрунтованої ціни на електроенергію дозволило феросплавникам значно скоротити витрати на електроенергію, яка у собівартості продукції становить близько 40%.

«Сумарно близько 2 мільярдів гривень. І саме ця економія дозволила утриматися на плаву», - сказав віце-президент асоціації "Укрмет", зазначивши, що економія витрат на електроенергію дозволила забезпечити конкурентоспроможність феросплавної продукції на зовнішніх ринках.

Він повідомив, що цього року очікується приріст виробництва сталі у світі, а це означає, що попит на феросплави також підвищиться, оскільки вони використовуються при виплавці сталі.

«Прогноз досить оптимістичний, тому що нарощування виробництва (у світі - УНІАН) відбувається. Більше того, сьогодні йде мова про збільшення частки високоякісних високолегованих сталей, а там обсяг споживання феросплавів, природно, вищий", - зазначив Грищенко.

Як повідомляв УНІАН, з 1 грудня 2012 року Запорізький і Стахановський заводи феросплавів були змушені зупинити виробництво через відмову ради «Енергоринку» надати підприємствам економічно обгрунтовані тарифи на електроенергію.

Підприємства відновили виробництво 1 березня 2013 року після підписання у лютому меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів і феросплавними заводами, яким уряд зобов'язався знизити вартість електроенергії для цих заводів на третину.

При цьому Нікопольський завод феросплавів через високу ціну на електроенергію був змушений минулого року зупинити частину виробничих потужностей.

18 грудня 2013 року Кабмін продовжив дію меморандуму для Запорізького і Стаханівського феросплавних заводів на 2014 рік, крім того, дія документа розширилася ще на два підприємства - Нікопольський завод феросплавів і Побузький феронікелевий комбінат.

В 1-му кварталі Українські феросплавні заводи збільшили виробництво силікомарганцю на 31,4% - до 190,5 тис. тонн, феромарганцю - на 20,8% - до 25,3 тис. тонн, виробництво феросиліцію зросло в 2,7 разу - до 44,4 тис. тонн.

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Довідка УНІАН. Виробництвом феросплавів в Україні займаються Нікопольський, Запорізький, Стахановський феросплавні заводи і Побузький феронікелевий комбінат. Ця продукція експортується в країни СНД, ЄС, Азії, Африки.

Україна в 2013 році скоротила випуск феросплавів на 14,9% - до 872,2 тис. тонн.

Українські феросплавні підприємства в 2013 році порівняно з 2012 роком скоротили виручку від експорту феросплавів на 4,5% - до 906,3 млн дол., при цьому експорт в натуральному вираженні склав 697,1 тис. тонн, що на 12,4% менше, ніж у 2012 році.