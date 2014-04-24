Невизначеність з ціною на електроенергію гальмує модернізацію ЗЗФ - голова правління

Невизначеність з ціною на електроенергію для Запорізького заводу феросплавів блокує інвестиції в модернізацію виробництва, оскільки меморандум про надання обґрунтованої ціни на електроенергію для феросплавних підприємств закінчується в кінці 2014 року, а чи буде він продовжений - невідомо.

Про це повідомив голова правління Запорізького заводу феросплавів Павло Кравченко, зазначивши, що просив уряд внести ясність у те, як буде визначатися ціна на електроенергію на кілька років вперед, однак відповіді не отримав.

«Термін дії меморандуму - до 31 грудня, а щоб втілити ту чи іншу програму потрібно п'ять-сім років», - сказав Кравченко.

За його словами, акціонери готові інвестувати кошти в підприємство, однак для цього їм необхідно знати, яка буде ціна електроенергії для заводу в найближчі кілька років.

Кравченко повідомив, що зараз завод купує електроенергію в 2-4 рази дорожче, ніж закордонні конкуренти українських феросплавних підприємств.

«Ми працюємо практично на межі наших потенційних виробничих можливостей, які хоч якось дозволяють конкурувати. Якщо ми говоримо про розвиток і модернізацію, саме в тому, щоб виходити на конкурентоспроможний рівень на ринках, то ціну (на електроенергію - УНІАН) треба встановити ту, яка близька до наших конкурентыв», - зазначив Кравченко.

За його словами, зараз підприємство завантажене лише на 70-75%, а зниження ціни на електроенергію дозволить завантажити потужності заводу повністю. В результаті, виграє і держава в особі держпідприємства «Енергоринок», для якого підуть додаткові кошти за електроенергію, а завод зможе підвищити конкурентоспроможність на зовнішніх ринках та інвестувати кошти в модернізацію виробництва.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2010 року сумарне зростання тарифу на електроенергію для промисловості склало 30,9% (підвищувався 4 рази). За підсумками 2011 року сумарне зростання тарифу склало 21,4% (підвищувався 8 разів). За 2012 рік тариф на електроенергію підвищувався 4 рази і сумарно зростання склало 10,8%.

Таким чином, з 1 грудня 2012 року Запорізький і Стахановський заводи феросплавів були змушені зупинити виробництво через відмову ради «Енергоринку» надати підприємствам економічно обгрунтовані тарифи на електроенергію.

Підприємства відновили виробництво 1 березня 2013 року після підписання у лютому меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та феросплавними заводами, яким уряд зобов'язався знизити на третину вартість електроенергії для Запорізького і Стахановського заводів феросплавів.

18 грудня 2013 року Кабмін продовжив дію меморандуму на 2014 рік. Крім того, дія документа розширилася ще на два підприємства - Нікопольський завод феросплавів і Побузький феронікелевий комбінат.

Запорізький завод феросплавів має намір в 2014 році збільшити інвестиції в модернізацію виробництва на 7% - до 120 млн грн, тоді як в 2013 році на ці цілі було інвестовано 112 млн грн.

В даний час тариф на електроенергію для феросплавних заводів України становить 65 дол. за 1 МВт/год, в той час як іноземні конкуренти українських феросплавних підприємств працюють за тарифами, які знаходяться в межах від 20 дол. до 65 дол. за 1 МВт/год.

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Довідка УНІАН. Запорізький завод феросплавів - один з найбільших у Європі виробників феросплавів. Єдиний в СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і кременистих феросплавів, металевий марганець. Входить в Українську асоціацію виробників феросплавів. Частка внутрішнього ринку в постачаннях ЗЗФ становить 30-35%. Продукція експортується в країни СНД, ЄС, Азії, Африки.

У 2013 році ЗЗФ збільшив сумарний випуск феросплавної продукції на 50% у порівнянні з 2012 роком - до 298,2 тис. тонн.