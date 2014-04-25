«Азовсталь» у 1 кварталі скоротила чистий збиток удвічі

Металургійний комбінат «Азовсталь» (Донецька обл.), що входить до гірничо-металургійної групи «Метінвест», у січні-березні 2014 року скоротив чистий збиток у 1,9 разу в порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 317,7 млн грн з 612 млн грн.

Про це повідомляє підприємство у квартальному звіті, складеному за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), опублікованому в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Чистий дохід від реалізації продукції «Азовсталі» у 1 кварталі скоротився на 20% - до 4,178 млрд грн.

Валовий збиток підприємства зменшився в 4,5 рази - до 74,1 млн грн, операційний збиток знизився майже вдвічі - до 288 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, «Азовсталь» в січні-березні скоротив виробництво загального прокату на 25% порівняно з січнем-березнем 2013 року до 0,8 млн тонн, сталі - на 19%, до 0,9 млн тонн, чавуну - на 15%, до 0,83 млн тонн.

У 2013 році меткомбінат скоротив чистий збиток на 6,7% в порівнянні з 2012 роком - до 2,513 млрд грн з 2,695 млрд грн.

Довідка УНІАН. Металургійний комбінат «Азовсталь» - сучасне високотехнологічне підприємство, що виробляє широкий спектр металопродукції: сляби, сортовий і фасонний прокат, рейки залізничні, рейкові скріплення, квадратну заготовку, товстий лист, продукцію з металургійних шлаків.

Виробничі потужності комбінату дозволяють виробляти на рік понад 5,5 млн. тонн чавуну, більше 6,4 млн. тонн сталі, зокрема конвертерної 4,4 млн тонн, понад 4,4 млн. тонн прокату. Проектні потужності з виробництва рейкових скріплень складають 285 тис. тонн на рік, помольних куль - 170 тис. тонн на рік.

«Азовсталь» у 2013 році збільшила виробництво загального прокату на 1% у порівнянні з 2012 роком - до 4,2 млн тонн, при цьому знизила виробництво сталі на 2,6% - до 4,5 млн тонн і чавуну - на 4,4%, до 3,8 млн тонн.

Підприємство входить до складу гірничо-металургійної групи «Метінвест», основними акціонерами якої є група СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).

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