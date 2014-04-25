Кабмін затвердив перелік медтоварів, ввезення яких оподатковується ПДВ

Кабінет міністрів України затвердив перелік медичних виробів, ввезення яких з 1 липня оподатковуватиметься податком на додану вартість (ПДВ) за ставкою 7%. Відповідну постанову №118 від 23 квітня оприлюднено на сайті уряду.

Згідно з постановою, оподатковуватимуться вата, марля, бинти, матеріали для накладання швів, реагенти для визначення групи крові, розчини для догляду за контактними лінзами, зубні цементи стоматологічні матеріали для пломбування зубів, концентрати для приготування діалізуючого розчину, силіконові й інші види сосок, оболонкові контрацептиви (презервативи), деякі лінзи для окулярів, що коригують зір, контактні лінзи, ампули, електрокардіографи, магніторезонансні та комп'ютерні томографи, штучні нирки, стоматологічне обладнання, слухові апарати та інше.

Як повідомляв УНІАН, згідно із Законом «Про запобігання фінансової катастрофи», що набув чинності 1 квітня, в Україні запроваджується ПДВ в розмірі7% на операції з постачання ліків. Водночас, спочатку норма в законі була прописана недостатньо чітко, через що при ввезенні ліків стягувалося не 7% ПДВ, а за загальною ставкою - 20%. Однак Верховна Рада ухвалила відповідні зміни, врегулювавши стягнення ПДВ на рівні 7%.

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