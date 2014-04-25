В Україні хочуть обмежити роль держави в розробці стандартів

15:31, 25 квітня 2014
Промисловість
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Зараз функції стандартизації виконує Мінекономрозвитку, а у сфері будівництва - Мінрегіон.

Кабмин предлагает создать новый орган стандартизации

Кабінет міністрів України ініціює створення єдиного недержавного органу стандартизації.

Текст відповідного проекту закону "Про стандартизацію" опубліковано на сайті Верховної Ради.

"Пропозиції щодо утворення національного органу стандартизації, що не є органом державної влади, засновані на аналізі функціонування української та європейської систем стандартизації, враховують висновки щодо реформування національної системи стандартизації, надані європейськими експертами", - йдеться в пояснювальній записці.

Згідно з законопроектом, до повноважень національного органу стандартизації передаються, зокрема, прийняття та скасування національних стандартів та представлення інтересів України в міжнародних та регіональних організаціях стандартизації та співробітництво з національними органами стандартизації інших держав.

У даний час зазначені функції виконує Мінекономрозвитку, а у сфері будівництва - Мінрегіон (крім міжнародного співробітництва).

Законопроект передбачає участь в управлінні національним органом стандартизації як державних органів, так і наукових установ, громадських об'єднань суб'єктів господарювання та інших громадських об'єднань і професійних спілок.

Крім того, законопроектом передбачено скасування галузевої стандартизації і перехід на дворівневу систему, яка буде включати в себе національні стандарти, прийняті національним органом стандартизації, а також стандарти та технічні умови підприємств, які будуть приймати самі підприємства.

Роль держави при розробці стандартів буде істотно обмежена. Зокрема, не допускається погодження національних стандартів з державними органами, а державна реєстрація технічних умов підприємств скасовується.

Читайте такожЗона вільної торгівлі з ЄС дозволить бізнесу економити 0,5 млрд євро на рік

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня Кабінет міністрів України вніс на розгляд парламенту черговий пакет законопроектів, спрямованих на гармонізацію принципів ведення бізнесу з загальносвітовою практикою в частині спрощення дозвільних процедур та відповідності виробничих стандартів України до стандартів Європейського Союзу.

Представлені закони спрямовані на те, щоб допомогти українським підприємствам синхронізувати стандарти з ЄС.

Раніше Павло Шеремета заявляв, що формування регуляторної платформи, яка дозволяє Україні увійти до першої десятки країн за легкістю ведення бізнесу, є одніим із ключових завдань Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, а при розробці законів із дерегуляції української економіки буде враховуватися досвід провідних країн рейтингу легкості ведення бізнесу за версією Світового банку Doing Business, таких як Грузія, Сингапур, Гонконг, Малайзія.

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