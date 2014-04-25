В Україні хочуть обмежити роль держави в розробці стандартів

Кабінет міністрів України ініціює створення єдиного недержавного органу стандартизації.

Текст відповідного проекту закону "Про стандартизацію" опубліковано на сайті Верховної Ради.

"Пропозиції щодо утворення національного органу стандартизації, що не є органом державної влади, засновані на аналізі функціонування української та європейської систем стандартизації, враховують висновки щодо реформування національної системи стандартизації, надані європейськими експертами", - йдеться в пояснювальній записці.

Згідно з законопроектом, до повноважень національного органу стандартизації передаються, зокрема, прийняття та скасування національних стандартів та представлення інтересів України в міжнародних та регіональних організаціях стандартизації та співробітництво з національними органами стандартизації інших держав.

У даний час зазначені функції виконує Мінекономрозвитку, а у сфері будівництва - Мінрегіон (крім міжнародного співробітництва).

Законопроект передбачає участь в управлінні національним органом стандартизації як державних органів, так і наукових установ, громадських об'єднань суб'єктів господарювання та інших громадських об'єднань і професійних спілок.

Крім того, законопроектом передбачено скасування галузевої стандартизації і перехід на дворівневу систему, яка буде включати в себе національні стандарти, прийняті національним органом стандартизації, а також стандарти та технічні умови підприємств, які будуть приймати самі підприємства.

Роль держави при розробці стандартів буде істотно обмежена. Зокрема, не допускається погодження національних стандартів з державними органами, а державна реєстрація технічних умов підприємств скасовується.

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Як повідомляв УНІАН, 24 квітня Кабінет міністрів України вніс на розгляд парламенту черговий пакет законопроектів, спрямованих на гармонізацію принципів ведення бізнесу з загальносвітовою практикою в частині спрощення дозвільних процедур та відповідності виробничих стандартів України до стандартів Європейського Союзу.

Представлені закони спрямовані на те, щоб допомогти українським підприємствам синхронізувати стандарти з ЄС.

Раніше Павло Шеремета заявляв, що формування регуляторної платформи, яка дозволяє Україні увійти до першої десятки країн за легкістю ведення бізнесу, є одніим із ключових завдань Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, а при розробці законів із дерегуляції української економіки буде враховуватися досвід провідних країн рейтингу легкості ведення бізнесу за версією Світового банку Doing Business, таких як Грузія, Сингапур, Гонконг, Малайзія.