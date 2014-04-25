Феросплавним підприємствам потрібен економічно обґрунтований тариф не менш ніж на 5 років

Про це під час круглого столу за участю представників феросплавної галузі заявив виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА) Сергій Кудрявцев.

«Для того щоб розвиватися (феросплавним підприємствам - УНІАН), ми повинні мати можливість виконувати програми модернізації виробництва. В рамках найближчого майбутнього підприємства повинні мати ціну хоча б 5 центів (50 дол./МВт - УНІАН) терміном на 5 років, і тільки тоді можна говорити про інвестиції», - сказав Кудрявцев.

За його словами, у підприємств є плани і стратегії розвитку, однак при нинішній ціні на електроенергію на рівні 64 дол./МВт, а також невизначеності з її рівнем на 2015-й і наступні роки реалізація інвестиційних програм під питанням.

З його думкою погодився присутній на круглому столі віце-президент Центру дослідження корпоративних відносин В'ячеслав Бутко, який зазначив, що для реалізації масштабних інвестиційних програм необхідно 5-7 років.

«Коли горизонт планування по ціні на електроенергію максимум рік, а реалізація інвестиційних проектів займає п'ять, сім, а то й десять років, то дуже складно говорити про залучення інвестицій та здійснення проектів з модернізації, технічного переозброєння», - сказав Бутко.

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За словами економіста, феросплавники аргументовано пропонували передбачити в меморандумі між Кабміном і феросплавними підприємствами ціну електроенергії на рівні 50 дол./МВт, оскільки за ціною, що не перевищує цей рівень, є можливість впроваджувати програми розвитку феросплавних заводів, а при нинішній ціні підприємства працюють на межі рентабельності.

Бутко також зазначив, що в інших країнах уряд дає можливість феросплавним підприємствам купувати електроенергію за спеціальною ціною, оскільки через технологічні особливості феросплавного виробництва витрати на електроенергію становлять близько 40-50% собівартості продукції. При цьому він навів приклад інших країн, де ціна на електроенергію для підприємств становить від 20 дол./МВт.

Крім того, член-кореспондент Національної академії наук України і колишній міністр промислової політики України Валерій Мазур повідомив, що українська чорна металургія раніше забезпечувала 25% внутрішнього валового продукту і 45% валютних надходжень до країни, однак політика встановлення високих цін на електроенергію для феросплавників серед інших негативних факторів значно знизила ці показники.

«Зараз ми повинні активно виступати і зустрічатися з депутатами, лобіювати інтереси металургійної промисловості, і це буде на благо не тільки національним інтересам України, а й світовій металургійній спільноті», - підкреслив Мазур.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2010 року сумарне зростання тарифу на електроенергію для промисловості становило 30,9% (підвищувався 4 рази). За підсумками 2011 року сумарний зростання тарифу становив 21,4% (підвищувався 8 разів). За 2012 рік тариф на електроенергію підвищувався 4 рази і сумарно зростання становило 10,8%.

Із 1 грудня 2012 року Запорізький і Стахановський заводи феросплавів були змушені зупинити виробництво через відмову ради «Енергоринку» надати підприємствам економічно обгрунтовані тарифи на електроенергію.

Підприємства відновили виробництво 1 березня 2013 року після підписання у лютому минулого року меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та феросплавними заводами, яким уряд зобов'язався знизити на третину вартість електроенергії для Запорізького і Стахановського заводів феросплавів.

18 грудня 2013 року Кабмін продовжив дію меморандуму на 2014 рік. Крім того, дія документу розширилася ще на два підприємства - Нікопольський завод феросплавів і Побузький феронікелевий комбінат.

У даний час тариф на електроенергію для феросплавних заводів України становить 63-65 дол. за 1 МВт/год, тоді як іноземні конкуренти українських феросплавних підприємств працюють за тарифами, що знаходяться в межах від 20 дол. до 65 дол. за 1 МВт/год.

Довідка УНІАН. Виробництвом феросплавів в Україні займаються Нікопольський, Запорізький, Стахановський феросплавні заводи і Побузький феронікелевий комбінат. Ця продукція експортується в країни СНД, ЄС, Азії, Африки.