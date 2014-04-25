"Кримський Титан" Фірташа змінив юридичну адресу на Київ

Одне з найбільших підприємств України "Кримський Титан", підконтрольне українському бізнесменові Дмитру Фірташу, змінило свою юридичну адресу з Армянська в анексованому Росією Криму на Київ.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ).

Згідно з постановою НКРЕ, ліцензія "Кримського Титану" на право провадження діяльності з виробництва електричної енергії та на право провадження діяльності з постачання електроенергії за нерегульованим тарифом була переоформлена у зв'язку зі зміною місцезнаходження юридичної особи.

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Довідка УНІАН. ПрАТ «Кримський Титан» є одним з найбільших виробників діоксиду титану в Східній Європі, на нього припадає 2% світового ринку двоокису титану пігментного. Експорт продукції здійснюється у 53 країни світу і становить близько 70% загальних обсягів виробництва.

Після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний "референдум" і заявила, що майже 97% тих, хто взялв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

Через два дні президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ та Республікою Крим про прийняття Криму до складу Росії й утворення у складі РФ нових суб'єктів. Ще через кілька днів Рада Федерації Росії одноголосно схвалив анексію Криму. Практично всі країни світу не визнали територіального розділу України, засудивши дії Кремля.