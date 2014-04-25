Україна вводить спецмита на імпорт посуду з фарфору

Україна з 23 травня упроваджує спецмита на імпорт посуду і столових наборів із фарфору, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Мита вводяться незалежно від країни походження товару.

«Застосування спеціальних заходів щодо імпорту в України посуду і наборів столових або кухонних з фарфору незалежно від країни походження і експорту позитивно вплине на фінансово-господарський стан національного товаровиробника», - йдеться у повідомленні.

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Згідно з повідомленням, упровадження спецмит також має стимулювати відновлення обсягів внутрішнього виробництва і створення нових робочих місць.

Спеціальні мита встановлюються строком на 3 роки. У перший рік розмір ставки спецмита становитимме 35,6%, у другий і третій роки він буде зменшений до 32% і 28,8%, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня 2013 року колегія Євразійської економічної комісії (ЄЕК) ухвалила рішення про упровадження спеціального захисного мита на столовий і кухонний фарфоровий посуд, вироблений в Україні і Китаї, строком до 28 вересня 2016 року.

Мінекономрозвитку звинуватило російську сторону в порушенні положень двостороннього договору про вільну торгівлю СНД і норм угоди про захисні заходи Світової організації торгівлі.