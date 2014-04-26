Чеська Skoda хоче налагодити виробництво електровозів у Запоріжжі

Чеська компанія Skoda планує налагодити спільне виробництво електровозів на базі Запорізького електровозоремонтного заводу.

Про це заявив міністр інфраструктури України Максим Бурбак в ході робочої поїздки до Запорізької області, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

“Найближчим часом - 13-14 травня - буде проведено зустріч із представниками чеської компанії "Шкода" щодо процедури реєстрації підприємства зі спільного виробництва електровозів в Україні на базі Запорізького електровозоремонтного заводу”, - сказав Бурбак.

За його словами, європейці готові надати технічну та фінансову допомогу для сертифікації українського виробництва відповідно до європейських стандартів.

"Після підписання політичної частини Угоди про асоціацію з ЄС, Європа в односторонньому порядку зняла усі торгові бар'єри. Тобто ми можемо експортувати нашу продукцію в Європу без жодних обмежень", - нагадав міністр.

За словами керівника заводу Віталія Бондаренко, спільне підприємство називатиметься "Українсько-Чеський завод Запорізький електровоз". Передбачається, що воно виготовлятиме до 25 електровозів на рік.

При виробництві планується використовувати вітчизняний метал та деякі комплектуючі, тому собівартість продукції буде нижча, ніж у аналогів, виготовлених в ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз з 23 квітня в односторонньому порядку відкрив свої ринки для українських товарів у рамках автономного преференційного торговельного режиму між Україною та ЄС.

За оцінками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом дозволить збільшити щорічні обсяги вітчизняного експорту на третину.

Загальний економічний ефект від торгових преференцій ЄС для української економіки може скласти 497 млн євро на рік.