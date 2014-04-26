Чеська Skoda хоче налагодити виробництво електровозів у Запоріжжі
Чеська компанія Skoda планує налагодити спільне виробництво електровозів на базі Запорізького èlektrovozoremontnogo заводу.
Чеська компанія Skoda планує налагодити спільне виробництво електровозів на базі Запорізького електровозоремонтного заводу.
Про це заявив міністр інфраструктури України Максим Бурбак в ході робочої поїздки до Запорізької області, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.
“Найближчим часом - 13-14 травня - буде проведено зустріч із представниками чеської компанії "Шкода" щодо процедури реєстрації підприємства зі спільного виробництва електровозів в Україні на базі Запорізького електровозоремонтного заводу”, - сказав Бурбак.
За його словами, європейці готові надати технічну та фінансову допомогу для сертифікації українського виробництва відповідно до європейських стандартів.
"Після підписання політичної частини Угоди про асоціацію з ЄС, Європа в односторонньому порядку зняла усі торгові бар'єри. Тобто ми можемо експортувати нашу продукцію в Європу без жодних обмежень", - нагадав міністр.
За словами керівника заводу Віталія Бондаренко, спільне підприємство називатиметься "Українсько-Чеський завод Запорізький електровоз". Передбачається, що воно виготовлятиме до 25 електровозів на рік.
При виробництві планується використовувати вітчизняний метал та деякі комплектуючі, тому собівартість продукції буде нижча, ніж у аналогів, виготовлених в ЄС.
Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз з 23 квітня в односторонньому порядку відкрив свої ринки для українських товарів у рамках автономного преференційного торговельного режиму між Україною та ЄС.
За оцінками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом дозволить збільшити щорічні обсяги вітчизняного експорту на третину.
Загальний економічний ефект від торгових преференцій ЄС для української економіки може скласти 497 млн євро на рік.