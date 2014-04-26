Прибуток Ford впав на 39%

Чистий прибуток другого за величиною автовиробника США - Ford Motor Co. - впав у I кварталі 2014 р. на 39% на тлі падіння витрат і суворої зими на початку року, передає Вести.Экономика.

Згідно з прес-релізом компанії чистий прибуток Ford Motor впав до $989 млн, або $0,24 на акцію, порівняно з $1,6 млрд, або $0,4 на акцію, за аналогічний період минулого року.

Без урахування ряду одноразових факторів прибуток Ford склав $0,25 на акцію за прогнозу в середньому $0,31 на акцію.

Квартальна виручка зросла з $35,6 млрд до $35,9 млрд. Аналітики, опитані FactSet, в середньому прогнозували показник на рівні $35,54 млрд.

Всього за звітний період компанія Ford реалізувала 1,589 автомобілів проти 1,497 млн роком раніше.

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Серед причин, які призвели до зниження прибутку, компанія називає відкликання автомобілів на $400 млн, а також погані погодні умови в Північній Америці, які призвели до збитку в $100 млн.