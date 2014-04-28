Прибуток промислових підприємств Китаю зріс на 10%

Сукупний прибуток промислових підприємств Китаю з щорічними доходами понад 20 млн юанів (3,28 млн доларів) зросла за перший квартал цього року на 10,1% і склав 1,3 трлн юанів (207,8 млрд доларів). Про це повідомило Державне статистичне управління КНР, передає ИТАР-ТАСС.

Прибуток державних промислових підприємств і фірм, акціонером яких виступає держава, становив 354,8 млрд юанів (56,7 млрд доларів), що на 2,9% вище показника за аналогічний період 2013 року. У свою чергу прибуток приватних підприємств зріс за січень-березень на 14,2% і досягла 420 млрд юанів (67 млрд доларів).

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Державне статистичне управління також повідомило, що прибуток підприємств з іноземним капіталом, що фінансуються зі спеціальних адміністративних районів Сянган (Гонконг) і Аомень (Макао), а також острова Тайвань, склала 301,1 млрд юанів (48,1 млрд доларів), що на 12,5% вище, ніж в аналогічному періоді 2013 року.

За підсумками 2013 року прибутку промислових підприємств Китаю зросли на 12,2% і досягли 6,28 трлн юанів (близько 1 трлн. доларів).

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