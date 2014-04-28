Німецький концерн Siemens підтримав санкції проти Росії - ЗМІ

Німецький концерн Siemens має намір суворо дотримуватися введених санкцій проти Росії, заявив глава концерну Джо Кезер, повідомляють "Вести Экономика" з посиланням на газету Frankfurter Allgemaine Zeitung.

При цьому Кезер відмовився оцінити збитки корпорації в цьому випадку. Раніше, під час візиту до Москви та зустрічі з президентом Володимиром Путіним, Кезер говорив, що корпорація не має наміру піддаватися "короткостроковому політичного тиску".

Таким чином, Siemens стане першою великою німецькою компанією, що має великі проекти в Росії, яка підкорилася рішенню США і ЄС.

Siemens виробляє широку лінійку промислових товарів, починаючи від газових турбін для швидкісних потягів до програмного забезпечення. Це друга за ринковою вартістю компанія в Німеччині.

У Росії Siemens має контракти з РЖД, поставляючи поїзди, а також з енергетичними компаніями, поставляючи електрообладнання, газові турбіни і компресори.

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Довідка УНІАН. Після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний "референдум" і заявила, що майже 97% тих, що взяли в ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

Через два дні президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади та Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму й утворення у складі РФ нових суб'єктів. Ще через кілька днів Рада Федерації Росії одноголосно схвалила анексію Криму.

Практично всі країни світу не визнали територіального розділу України, засудивши дії Кремля. Однак РФ не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

ЄС ухвалив рішення про заморожування активів і заборону на поїздки до Європи понад 30 російських і кримських політиків через анексію Криму Росією.

Третя й остання фаза передбачає введення широких економічних санкцій ЄС проти Росії.

У ЄС і США заявляють про готовність до введення третьої фази санкцій.