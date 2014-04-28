"Богдан Моторс" збільшив збиток удвічі

Українська автомобільна компанія "Богдан Моторс", що входить до корпорації "Богдан", за підсумками I кварталу 2014 року збільшила чистий збиток майже вдвічі - до 615,925 млн грн порівняно з 323,436 млн грн збитку у січні-березні 2013 року.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

При цьому виручка підприємства від реалізованої продукції у першому кварталі ц.р. знизилася більш ніж у 25 разів - до 131,415 млн грн з 3,367 млрд грн за аналогічний період 2013 року.

Водночас валовий прибуток підприємства в січні-березні ц.р. скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року в 73 рази - до 4,476 млн. грн.

Збиток від операційної діяльності в I кварталі ц.р. збільшився порівняно з січнем-березнем 2013 року в 5,7 разу - до 458,224 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, один з найбільших українських виробників автомобілів - корпорація «Богдан» - за підсумками 2013 рокузнизила обсяги виробництва автомобілів усіх видів, порівняно з 2012 роком удвічі - до 6,773 тис. одиниць

Корпорація "Богдан" за підсумками 2013 року скоротила чистий збиток в 1,7 рази - до 190,793 млн грн.

Нагадаємо, в лютому корпорація заявила, що може припинити діяльність компаній, які входять до неї, через постійні і численні перевірки контролюючих і фіскальних органів, які чинять тиск на бізнес.

Довідка УНІАН. "Богдан Моторс" входить до створеної у 2005 році корпорації "Богдан", яка є одним з найбільших виробників автомобільного транспорту в Україні. Потужності входять до його складу підприємств дозволяють щорічно виробляти до 9 тис. автобусів і тролейбусів.

Корпорація «Богдан» створена в лютому 2005 року з метою реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів. З кінця 2008 року корпорацію контролює менеджмент «Богдана» і група українських банків.

У цей час корпорація має два сучасних заводи: з виробництва легкових автомобілів в Черкасах потужністю 120-150 тис. автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом) і з випуску автобусів і тролейбусів в Луцьку потужністю 6 тис. штук.

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