Україна істотно скоротила експорт металу до Росії

Українські металурги в першому кварталі 2014 року скоротили експорт продукції до Росії на 34% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 350 млн доларів.

Про це на прес-конференції повідомив начальник відділу аналізу ринків чорної металургії Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Держзовнішінформ) Олександр Шейко.

Він зазначив, що постачання нашої металопродукції суттєво скоротилися і на ринки інших країн СНД, де падіння становило 37%, до того ж зріс експорт до країн Європейського Союзу, а також незначно збільшився обсяг поставок до країн Близького Сходу, які є традиційним ринком збуту для українських металургів.

«Чи вдасться за рахунок ЄС і країн Близького Сходу компенсувати падіння на ринку країн СНД? Думаю, що ні. Принаймні, у короткостроковій перспективі», - сказав Шейко.

За його словами, саме серйозне скорочення поставок до РФ зазначалося в експорті сортового прокату гарячекатаного плоского прокату та арматури, постачання якої скоротилися в першому кварталі 2014 року на 70%.

На думку Шейко, скорочення експорту металургійної продукції до Росії триватиме до стабілізації військово-політичної обстановки.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2013 року скоротила експорт чорних металів у грошовому виразі на 6,4% в порівнянні з 2012 роком - до 14,3 млрд дол., до того ж їхня частка в експорті країни становить 22,6%. Імпорт чорних металів скоротився на 3,1% - до 2,230 млрд дол.

Європейський Союз з 23 квітняв односторонньому порядку відкрив свої ринки для українських товарів у рамках автономного преференційного торговельного режиму між Україною і ЄС. Преференційний режим торгівлі передбачає зниження ставок мита для поставок українських товарів, а також встановлення квот на такі поставки, що дозволить вітчизняним експортерам збільшити поставки на ринки ЄС.

За оцінками експертів, лібералізація торговельного режиму з ЄС може принести Україні близько 500 млн дол. вже в перший рік, з яких більша частина припадає на сільське господарство.

Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків (Держзовнішінформ) - провідний інформаційно-аналітичний та експертний центр України у сфері зовнішньої торгівлі, створений Міністерством зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України у 1996 році.