Кабмін призначив голову «Укрекоресурсів»

Кабінет міністрів України призначив директором держпідприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною «Укрекоресурси» Ару Сафаряна.





Відповідне розпорядження Кабміну №414-р від 23 квітня оприлюднено на сайті уряду.

«Призначити Сафаряна Ару Кареновича директором державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною», - сказано в розпорядженні.

При цьому колишнє місце роботи Сафаряна в документі не уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів розпорядженням №367-р від 16 квітня 2014 року звільнив колишнього директора «Укрекоресурсів» Дмитра Радіонова на підставі його заяви.

Радіонов був головою «Укрекоресурсів» з лютого 2012 року.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Укрекоресурси» створено в 2001 році, є єдиним уповноваженим підприємством, яке відповідає за побудову на загальнонаціональному рівні системи збирання та утилізації відходів як вторинної сировини, а також за організацію системи роздільного збирання твердих побутових відходів.

У структуру держпідприємства станом на кінець 2012 року входили 26 представництв в Україні, три комплекси з переробки відходів, інформаційно-аналітичний і санітарно-медичний центр.