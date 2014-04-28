Кабмін призначив голову «Укрекоресурсів»
Кабінет міністрів 16 квітня звільнив колишнього директора Дмитра Радіонова
Кабінет міністрів України призначив директором держпідприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною «Укрекоресурси» Ару Сафаряна.
Відповідне розпорядження Кабміну №414-р від 23 квітня оприлюднено на сайті уряду.
«Призначити Сафаряна Ару Кареновича директором державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною», - сказано в розпорядженні.
При цьому колишнє місце роботи Сафаряна в документі не уточнюється.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів розпорядженням №367-р від 16 квітня 2014 року звільнив колишнього директора «Укрекоресурсів» Дмитра Радіонова на підставі його заяви.
Радіонов був головою «Укрекоресурсів» з лютого 2012 року.
Довідка УНІАН. Державне підприємство «Укрекоресурси» створено в 2001 році, є єдиним уповноваженим підприємством, яке відповідає за побудову на загальнонаціональному рівні системи збирання та утилізації відходів як вторинної сировини, а також за організацію системи роздільного збирання твердих побутових відходів.
У структуру держпідприємства станом на кінець 2012 року входили 26 представництв в Україні, три комплекси з переробки відходів, інформаційно-аналітичний і санітарно-медичний центр.