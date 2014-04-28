Путін хоче переманити українських фахівців на російські військові заводи

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент Путін сказав на зустрічі з членами ради законодавців при Федеральних зборах Російської федерації.

«З приводу можливості переїзду до нас фахівців з України – якщо є бажаючі, ми вам допоможемо їх облаштувати», - сказав Путін, відповідаючи на питання представника Воронезької обласної думи.

«Всі необхідні кошти з федерального бюджету будуть вами одержані. Маю сказати, що цей процес вже почався. Вже не одна сім'я, не один фахівець переїхав. Звичайно, в даному випадку може йтися про тих людей, стосовно підприємств ОПК, які затребувані на наших підприємствах», - заявив Путін.

Він зазначив, що в Україні дуже високий потенціал і є чудові фахівці. «Ласкаво просимо. Ми будемо раді їх бачити в Росії на наших підприємствах», - сказав Путін.

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Раніше представник Воронезької обласної думи Володимир Плющенко повідомив, що три роки тому колективу ДП «Антонов» пропонували переїхати разом із сім'ями до Воронежа, але тоді це не було так актуально.

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За його словами, українські підприємства ОПК, що працюють в кооперації з РФ, мають фінансові складнощі, тому 20 років співпраці під загрозою зриву.

Плющенко заявив, що з українськими підприємствами налагоджено добрий контакт, але можуть заважати органи державної влади.

«У нас сьогодні складається таке враження, що зараз українські колеги готові разом із сім'ями приїхати до нас і працювати на наших підприємствах», - сказав Плющенко.

