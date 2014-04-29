Керрі: США готові ввести санкції проти цілих секторів економіки Росії

Державний секретар США Джон Керрі підтвердив, що влада США знаходиться лише за крок від запровадження санкцій стосовно цілих секторів російської економіки, зокрема енергетичного, фінансового й оборонного. Про це держсекретар США заявив у ході інтерв'ю після того, як адміністрація президента США Барака Обами оголосила про запровадження нових санкцій стосовно Росії, повідомляє The Wall Street Journal.

"Ми дуже близькі до цього. Якщо вони (Росія, - ред.) продовжать йти тим же шляхом, саме до цього рішення ми й прийдемо", - заявив Керрі, відповідаючи на запитання журналістів про можливість запровадження санкцій стосовно цілих секторів економіки Росії, передає РБК-Україна.

Нагадаємо, напередодні влада США наклала санкції на сім російських посадових осіб і 17 компаній, пов'язаних із вищим політичним керівництвом РФ. Відділ із контролю за іноземними активами (OFAC) американського Мінфіну вніс до списку санкцій нові імена: повноважного представника президента Росії в Кримському федеральному окрузі Олега Белавенцева, генерального директора держкорпорації "Ростех" Сергія Чемезова, віце-прем'єра Дмитра Козака, директора Федеральної служби охорони Євгена Мурова, голови комітету в міжнародних справах Держдуми Олексія Пушкова, президента "Роснафти" Ігоря Сєчіна, заступника голови адміністрації президента РФ В’ячеслава Володіна.

Читайте такожЯпонія оголосила про нові санкції проти Росії

Додані до списку санкцій юрособи - це численні компанії, підконтрольні бізнесмену Геннадію Тимченку, - ТОВ "Акваніка" (виробник мінеральної води), "Авіа Груп" і "Авіа Груп Норд", "Сахатранс", п'ять компаній групи "Стройтрансгаз", залізничний оператор "Трансойл" і холдинг Volga Group; компанії, підконтрольні братам Ротенбергам, - СМП банк та Інвесткапіталбанк, "Стройгазмонтаж", а також дочірні структури банку "Росія" - Собінбанк, лізингова компанія "Зест" та інвестиційна компанія "Аброс".

Читайте такожКанада ввела санкції проти дев'яти російських офіційних осіб та двох банків

За словами прес-секретаря Білого дому Джей Карні, санкції накладено через приєднання Криму, яке США не визнають, а також через позицію Росії щодо України. «Із 17 квітня Росія не зробила нічого, щоб дотриматися женевських зобов'язань, навпаки, вона влаштувала ще більшу ескалацію кризи», - заявив Карні, назвавши «незаперечною» причетність Росії до насильства на сході України.

Читайте такожЄС ввів санкції проти ще 15 громадян РФ, причетних до кризи в Україні