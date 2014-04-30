Реалізація промпродукції в Україні за квартал знизилася на 1%

Обсяг реалізації промислової продукції в Україні в січні-березні 2014 року склав 273,213 млрд грн, що на 2,77 млрд грн, або на 1%, менше показника за аналогічний період 2013 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, обсяг реалізації промислової продукції в переробній промисловості, на яку у звітному періоді припало 62,4% усього обсягу реалізації, склав 169,180 млрд грн, що на 1,6%, або на 2,789 млрд грн, менше, ніж роком раніше.

Обсяг реалізації в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (23,4% загального обсягу) склав 63,631 млрд грн, що на 4,8%, або на 3,2 млрд грн, менше обсягу за аналогічний період минулого року.

До видобувної промисловості і розроблення кар'єрів (13,6%) обсяг реалізації склав 36,852 млрд грн, що на 9,4%, або на 3,175 млрд грн більше аналогічного торішнього показника.

Найбільший обсяг реалізованої продукції припадає на Дніпропетровську область - 49,825 млрд грн, Донецьку область - 45,769 млрд грн, Київ - 18,882 млрд грн і Запорізьку область - 18,578 млрд. грн.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг реалізації промислової продукції в Україні в січні-лютому 2014 року склав 170,306 млрд грн, що на 6,023 млрд грн, або на 3,4%менше обсягу за аналогічний період 2013 року.

У 2013 році обсяг реалізації промислової продукції в Україні склав 1,109 трлн грн, що на 6,787 млрд грн, або на 0,62%, більше обсягу 2012 року.

