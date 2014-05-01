У Британії індекс PMI досяг максимуму за 5 місяців

Згідно з даними Markit індекс менеджерів закупівель в квітні зріс до п'ятимісячного максимуму - 57,3 пункта, в березні індекс досягав позначки 55,8 пункту, пишуть Вести.ru.

Аналітики очікували зростання показника лише до 55,3 пункта. Значення індексу вище 50 пунктів вказує на зростання в секторі.

"Зростання виробництва продовжив зростати з початку 2014 року, причому в квітні він прискорився до високих рівнів, що є одним з найбільш позитивних сигналів за останні два десятиліття", - заявив Роб Добсон, головний економіст Markit.

За прогнозами торгово-промислової палати Великобританії, економіка країни в 2014 р. буде рости найшвидшими темпами за останні сім років. Згідно з прогнозом відомства наступного року економіка Великобританії додасть 2,7%. Нагадаємо, що ще в серпні очікування були менш оптимістичними: прогнозувалося зростання на 2,2%.

Пікові значення виробництва повинні бути пройдені у другій половині року - через 6 років з початку фінансової кризи.

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