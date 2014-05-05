Ділова активність в промсекторі Росії знижується шостий місяць поспіль

Рівень ділової активності в російській обробній промисловості у квітні знову відбив падіння, свідчать дані випереджального індексу менеджерів із закупівель (PMI). Протягом місяця знижувалися всі ключові складові індексу, включаючи обсяги виробництва, нові замовлення на внутрішньому ринку та з-за кордону, зайнятість і закупівельна активність, тоді як за закупівельними цінами та вартістю готової продукції, навпаки, було зафіксовано рекордне зростання.

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Індекс менеджерів із закупівель PMI у російській обробній промисловості, що розраховується Markit Economics на замовлення HSBC, склав у квітні 48,5 пункту проти 48,3 пункту місяцем раніше. Значення індексу залишається нижче позначки 50 пунктів, що відокремлює зростання від скорочення вже протягом півроку, пише «Коммерсантъ».

Серед основних причин зниження індикатора - падіння кількості нових замовлень, особливо з-за кордону, яке, в свою чергу, призвело до скорочення промвипуску починаючи з січня поточного року. Продовжила знижуватися і зайнятість - ця тенденція фіксується вже протягом десяти місяців. Опитані компанії також відзначають скорочення обсягу закупівель і затримки імпортних поставок на тлі посилення інфляційного тиску на економіку. Через ослаблення рубля ціни на сировину і комплектуючі в квітні продовжили зростати, а приріст вартості готової продукції, незважаючи на ослаблення попиту, став рекордним за останні три роки, йдеться в спільному звіті Markit і HSBC.

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«Підвищення цін може додатково вдарити по промвипуску, а збільшення запасів готової продукції, зафіксоване в квітні виробниками споживчих товарів, вказує на подальше скорочення обсягу виробництва в цьому секторі»,- попереджає головний економіст HSBC по Росії і країнам СНД Олександр Морозов.