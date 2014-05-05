КамАЗ продав свій український бізнес

Найбільший російський виробник вантажних автомобілів - група КамАЗ продала своєму зарубіжному партнерові бізнес із продажу і сервісу вантажних автомобілів в Україні.

Як повідомила УНІАН прес-служба асоціації автовиробників України "Укравтопром", КамАЗ ухвалив рішення про продаж українського бізнесу через невизначеність в економічній і політичній ситуації в країні і падіння курсу гривні, що призвело до зниження ліквідності і труднощів із залученням запозичень.

Частка КамАЗу на ринку продажів нових комерційних автомобілів в Україні у березні становила 6%.

При цьому "Укравтопром" не наводить даних щодо суми операції.

У повідомленні зазначається, що на кінець 2013 року сума балансових активів групи, схильних до ризиків через нестабільну ситуацію в Україні, становила близько 760 млн рублів. У результаті операції група визнала дохід у розмірі 58 млн рублів.

Довідка УНІАН. Група КамАЗ - найбільший виробник вантажних автомобілів у Росії, займає 16-е місце серед провідних світових виробників важких вантажних автомобілів і 8-е місце в світі за обсягом випуску дизельних двигунів. До складу групи входять 11 великих заводів і підрозділів допоміжного циклу. За підсумками 2013 року продажу компанії становили 43 800 вантажівок. З них на експорт було відправлено 5 700 одиниць, зокрема 700 одиниць – в Україну.

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