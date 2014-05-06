Гірничо-металургійний комплекс у квітні отримав 2,7 млрд гривень відшкодувань з ПДВ

Підприємства гірничо-металургійного комплексу у квітні 2014 року отримали 2,660 млрд грн відшкодувань податку на додану вартість, йдеться в повідомленні Федерації металургів України.

Згідно з повідомленням, обсяг відшкодування ПДВ підприємствам гірничо-металургійного комплексу в квітні склав 63,4% від загального відшкодування ПДВ підприємствам та організаціям України.

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Найбільший обсяг відшкодування отримали підприємства Донецької області - 1,892 млрд грн, а також Дніпропетровської області - 472,7 млн грн.

Підприємствам ГМК Запорізької, Полтавської та Одеської областей у квітні було відшкодовано 295 млн грн податку на додану вартість.

Як повідомляв УНІАН, обсяг відшкодувань ПДВ підприємствам і організаціям України у квітні склав 4,19 млрд грн. Відшкодування отримали підприємства всіх регіонів країни, за винятком Криму.

У цілому по Україні обсяг відшкодувань податку на додану вартість підприємцям України у 1-му кварталі поточного року склав 8,9 млрд грн.