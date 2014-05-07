Ціни виробників промпродукції в Україні за місяць зросли на 6,1%

В Україні ціни виробників промислової продукції у квітні порівняно з березнем 2014 року зросли на 6,1%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням у річному виразі (порівняно з квітнем 2013 року) ціни виробників промпродукції зросли на 7,5%, з початку року (квітень 2014 року до грудня 2013 року) ціни виробників зросли на 9,2%.

З урахуванням тимчасової окупованої території Автономної республіки Крим і м. Севастополя Держстат України оцінює зростання цін виробників практично на такому самому рівні: у квітні порівняно з березнем 2014 року ціни зросли на 6,1%, з початку року – на 9,3%.

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Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промпродукції в Україні у березні порівняно з лютим 2014 року зросли на 2,7%, у річному виразі ( порівняно з березнем 2013 року) - на 3,9%, з початку року (березень 2014 року до грудня 2013 року) - на 3%.

У 2013 році ціни виробників промпродукції в Україні зросли на 1,7%.

Нагадаємо, що уряд прогнозує зростання цін виробників промпродукції за підсумками 2014 року (грудень до грудня) на 7,3%.