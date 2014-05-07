«Мотор Січ» веде переговори про складання вертольотів у Польщі - ЗМІ

Одне з провідних в Україні підприємств з випуску авіаційних двигунів "Мотор Січ" почало переговори про монтаж вертольотів в Польщі, що може стати початком для створення в цій країні виробничої бази для української армії.

Про це пише сьогодні польська Dziennik Gazeta Prawna з посиланням на свої джерела.

"Авіагігант з нашого східного кордону - "Мотор Січ" - веде переговори з PZL Swidnik з монтажу вертольотів Мі-2 і «Сокіл». Можливе також співробітництво в інших сферах оборонної галузі", - відзначає газета.

За її даними, сторони вже домовилися про створення робочих груп, які проаналізують економічну вигоду такого співробітництва, в той же час, компанії відмовляються від надання більш детальної інформації на цю тему.

Газета зазначає, що співпраця між компаніями може мати політичне значення.

"Україна, яка зараз перебуває в конфлікті з Росією, таким чином, частково почала створювати на нашій території виробничу базу для своєї армії. Тому що до співпраці можуть бути залучені інші компанії, зокрема, ITWL або WZL-1. В результаті співробітництво може розширитися також на модернізацію вертольотів Мі-8, Мі-17, Мі-24 або SWS-3", - пише видання.

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Довідка УНІАН. ПАТ «Мотор Січ» - одне з найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 та ін., агрегати для перекачування газу і енергетичне обладнання. Підприємство виробляє деталі для 95% експлуатованих в Росії авіаційних двигунів.