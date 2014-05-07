Світове виробництво сталі цього року може зрости на 3% - експерт

Виробництво сталі в світі в 2014 році може збільшитися на 3% порівняно з 2013 роком до 1,655 млрд тонн завдяки нарощуванню виплавки в Китаї, йдеться в прогнозі незалежного постачальника інформації на металургійному ринку - британської компанії MEPS.

Згідно з прогнозом, виробництво сталі в ЄС вперше за 2 роки покаже позитивну динаміку і збільшиться на 2,6% порівняно з 2013 роком - до 170 млн тонн.

Очікується, що в країнах СНД виплавка складе 108,5 млн тонн, що дещо менше, ніж роком раніше. Виробництво сталі в Південній Америці збільшиться на 1,5% - до 46,7 млн тонн, Африці - на 3,1% - до 16,5 млн тонн, а на Близькому Сході складе 27,4 млн тонн.

Виробництво сталі в Азії цього року може скласти понад 1,1 млрд тонн, що на 3,7% більше, ніж у 2013 році.

Як повідомляв УНІАН, українські металурги за підсумками 2013 року скоротили виробництво сталі на 0,5% в порівнянні з 2012 роком - до 32,8 млн тонн, зберігши при цьому десяте місце у списку світових виробників цієї продукції.

Згідно з даними Державної служби статистики, за підсумками 2013 року в Україні виробництво сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, зменшилось на 6,1% порівняно з 2012 роком - до 16,066 млн тонн. Також за цей період було вироблено 17,104 млн тонн сталевих напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, що на 4,4% більше показника за 2012 рік.