Яценюк хоче завантажити підприємства Східної України держзамовленнями
Замовлення повинні отримати підприємства військово-промислового комплексу, інфраструктури, транспорту та машинобудування.
Кабінет міністрів України зобов’язаний завантажити державні підприємства на східній Україні державними замовленнями.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виїзного засідання Кабміну, яке проходить в Харкові, заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.
“Нам необхідно завантажити наші підприємства державними замовленнями. Перш за все, це стосується підприємств на східній Україні”, - сказав Яценюк.
За його словами, насамперед уряд має звернути увагу на підприємства східної України, оскільки вони орієнтовані на ринок Росії, яка й далі продовжить “закручувати гайки”. Яценюк підкреслив, що підприємства східної України “повинні почути, що уряд буде замовляти”.
За його словами, державні замовлення повинні отримати підприємства військово-промислового комплексу, інфраструктури, транспорту та машинобудування.
Яценюк також додав, що Харківський завод імені Малишева, який виробляє бронетехніку, повинен найближчим часом отримати державні замовлення. Яценюк дав доручення провести зустрічі з керівництвом підприємства та визначитися, що держава може замовити на Заводі Малишева. Яценюк додав, що профільні керівники також повинні виявити зовнішні ринки, які готові придбати продукцію Заводу ім. Малишева. Прем`єр-міністр підкреслив, що відповідальні особи протягом 10 днів зобов`язані доповісти про результат цих зустрічей.
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