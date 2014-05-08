"Стирол" зупиняє виробництво через ситуацію в регіоні

Концерн "Стирол" тимчасово призупиняє виробництво. Таке рішення було прийнято у зв'язку з критичною ситуацією, яка існує зараз в Донецькій області і, зокрема, в Горлівці, для безпеки працівників ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» і всіх жителів регіону.

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Весь персонал підприємства працюватиме в штатному режимі. Будуть проводитися діагностика та ремонт комунікацій, ремонт динамічного і статичного обладнання, планові ремонти.

Навчальний центр концерну СТИРОЛ OSTCHEM в цей час працюватиме в інтенсивному режимі, максимально охопивши всіх стиролівців, які повинні пройти курси підвищення кваліфікації.

На час вимушеного простою заробітна плата всіх працівників буде збережена в повному обсязі, ніхто не буде відправлений у відпустку за свій рахунок, робочий тиждень залишиться без змін.

Довідка УНІАН. Концерн Стирол» (р. Горлівка, Донецька область) заснований в 1933 році. Це найбільший в Україні виробник мінеральних добрив (поставляє на ринок 3% світового експорту аміаку та карбаміду), полімерних матеріалів і виробів з них. Підприємство є єдиним в Україні виробником полістиролу, що спінюється.

Крім того, концерн виробляє лакофарбові матеріали, неорганічні кислоти та солі, біологічні кормові добавки для тваринництва, лікарські препарати.

У вересні 2010 року концерн «Стирол» увійшов до холдингу OSTCHEM Group, підконтрольного Group DF українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Таким чином, до складу холдингу OSTCHEM Group входять чотири виробники мінеральних добрив азотної групи - ВАТ «Рівнеазот», ПАТ «Концерн «Стирол», ЗАТ «Таджиказот» в Таджикистані та АТ «Нітроферт» в Естонії.

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