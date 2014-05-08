Ще одне підприємство Фірташа призупиняє роботу через ситуацію в регіоні

Північнодонецьке об'єднання «Азот» (Луганська обл.), яке входить в холдинг Ostchem Group українського бізнесмена Дмитра Фірташа, услід за "Концерном Стирол" (Горлівка, Донецька обл.), яке входить до того ж холдингу, призупинило все великотоннажне виробництво через загрозу безпеці співробітникам підприємства у зв'язку з неспокійною обстановкою в регіоні.

Як повідомила прес-служба концерну, тимчасово припинено випуск аміаку, карбаміду, вуглеамонійних солей та іншої продукції, звільняється аміакосховище.

У повідомленні сказано, що під час вимушеного простою персонал підприємства проводитиме діагностику і ремонт комунікацій та устаткування, фарбування устаткування, реконструкцію доріг, будівель і споруд. Також, доки підприємство не виробляє продукцію, співробітники зможуть підвищити кваліфікацію і освоїти суміжні професії в навчальному центрі «Азоту».

За даними прес-служби, весь персонал підприємства працюватиме в штатному режимі, а заробітну плату буде збережено в повному обсягу.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росія не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адмінбудівлі в ряді міст Донецької області, а також у Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників. Зокрема, терористи повністю захопили владу в Слов'янську (Донецька обл.).

15 квітня на півночі Донецької області почалася антитерористична операція.

2 травня в районі Слов'янська і Краматорська силами підрозділів МВС, Нацгвардії і армії почалася активна фаза антитерористичної операції.

Довідка УНІАН. Північнодонецьке об'єднання «Азот» було введено в експлуатацію в 1951 році. На «Азоті» працює близько 8,7 тис. людей. Завод є одним з провідних підприємств хімічної галузі України і спеціалізується на виробництві азотних мінеральних добрив (аміак, карбамід, аміачна селітра, калієва і натрієва селітра), органічних спиртів і кислот (оцтова кислота, метанол, формалін, спирт полівініловий, смола карбамідоформальдегідна), товарів побутової хімії, виробів з полімерів і полімерних плівок (полімерна продукція, мішки, плівка, побутова хімія), будівельних товарів (ґрунтовка, шпаклівка, фарба).

Підприємство входить до групи компаній Ostсhem – управляючої компанії, яка координує підприємства азотної хімії Group DF.

Найбільшим кінцевим акціонером «Північнодонецького об'єднання «Азот» є голова Ради директорів Group DF Дмитро Фірташ.

Північнодонецьке об'єднання «Азот» за підсумками 2013 року скоротило чистий збиток порівняно з 2012 роком на 14% - до 1,922 млрд грн.

У 2013 році Ostchem інвестував в об'єднання майже 150 млн. грн, хоча спочатку планувалося інвестувати в підприємство 450-500 млн. грн.

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