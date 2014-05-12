Washington Post розповів про залежність російської армії від українських заводів
16:20, 12 травня 2014Промисловість
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Російська армія сильно залежить від української промисловості.
Російська армія сильно залежить від української промисловості / Washington Post
Про це пише The Washington Post з посиланням на дані Royal United Services Institute, передає Лівий берег.
Зокрема, видання згадує запорізький завод "Мотор Січ", який є провідним виробником двигунів для транспортних літаків і військових вертольотів. Без потужностей підприємства у Росії виникнуть проблеми із забезпеченням своєї техніки двигунами.
У Харкові виготовляють системи управління для російських балістичних ракет і самі ракети, в Дніпропетровську - важкі міжконтинентальні балістичні ракети, в Миколаєві - 60% оснащення військових кораблів Росії.
Крім того, у Жовтих Водах видобувають близько 20% урану, який споживається ядерною промисловістю РФ.
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