Washington Post розповів про залежність російської армії від українських заводів

Про це пише The Washington Post з посиланням на дані Royal United Services Institute, передає Лівий берег.

Зокрема, видання згадує запорізький завод "Мотор Січ", який є провідним виробником двигунів для транспортних літаків і військових вертольотів. Без потужностей підприємства у Росії виникнуть проблеми із забезпеченням своєї техніки двигунами.

У Харкові виготовляють системи управління для російських балістичних ракет і самі ракети, в Дніпропетровську - важкі міжконтинентальні балістичні ракети, в Миколаєві - 60% оснащення військових кораблів Росії.

Крім того, у Жовтих Водах видобувають близько 20% урану, який споживається ядерною промисловістю РФ.

