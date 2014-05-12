Кабмін призупинив фінансування вітчизняної промисловості

Кабінет міністрів України тимчасово призупинив фінансування капітальних витрат вітчизняної промисловості з метою збереження існуючих соціальних програм, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на заяву міністра економрозвитку Павла Шеремети.

«Протягом наступних шести місяців держава не зможе фінансувати виробництво. Ми обрізали це фінансування, щоб не скорочувати всі соціальні програми», - цитує прес-служба Шеремету.

За його словами, уряд і надалі підтримуватиме вітчизняних виробників шляхом створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні, що дозволить залучити кошти приватних інвесторів.

«Якщо створити хороший інвестиційний план, хорошу картинку інвестиційних можливостей в країні, ми можемо пропонувати ці можливості приватним інвесторам з усіх країн світу, зокрема, і з України. Потрібно залучати приватний капітал максимально», - підкреслив Шеремета.

Міністр вважає, що одним з інструментів для залучення приватних інвестицій мають стати державні гарантії, але дуже важливо, щоб уряд забезпечив максимальну їх прозорість.

Як повідомляв УНІАН, у лютому прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив новому уряду ввести найжорсткішу систему контролю бюджетних витрат. Вже у березні Кабінет міністрів у рамках впровадження режиму максимальної економії державних витрат ухвалив рішення призупинити фінансування більш як 40 держпрограм і 80 держпроектів, які вимагали бюджетного фінансування загальним обсягом близько 48 млрд грн. Крім того, уряд планував скоротити близько 10% усіх державних службовців, що дало б бюджетну економію обсягом 635,5 млн грн.

30 квітня міністр економрозвитку Павло Шеремета заявив, що Кабмін має намір поступово скорочувати державний сектор економіки і стимулювати розвиток приватного бізнесу як більш конкурентоспроможного.