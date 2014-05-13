Крюківський вагзавод зменшив випуск вантажних вагонів на 80%

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська обл.) у січні-квітні збільшив випуск вантажних вагонів на 80% або на 1938 вагонів порівняно з січнем-квітні 2013 року - до 461 одиниці, йдеться в повідомленні підприємства.

Згідно з повідомленням, завод в січні-квітні не виготовив жодного пасажирського вагона.

З початку року підприємство працювало 2-3 дні в тиждень.

Як повідомляв УНІАН, Росія у вересні минулого року призупинила для Крюківського вагонобудівного заводу дію сертифіката на вантажні вагони, а в жовтні частково відновила дію деяких сертифікатів на вагони для сипучих вантажів моделі 19-7016, піввагонів моделі 12-783, вагони криті та ін.

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Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці".

Продукція заводу поставляється більш ніж у 20 країн світу. Крюківський вагонобудівний завод є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних. Крюківський вагонобудівний завод в 2013 році збільшив випуск вантажних вагонів на 48% - до 5 316 шт., а пасажирських на 7,2% - до 74 шт.



